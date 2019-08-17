Очевидцы: около аэропорта Ижевска произошло смертельное ДТП
В ночь на 17 августа произошло смертельное ДТП около аэропорта на Ижевской кольцевой дороге. Как сообщается в группе ИГГС, водитель автомобиля «Шкода» сбил двух пешеходов, которые были в состоянии алкогольного опьянения и не имели световозвращающих элементов.
- Находились на проезжей части неосвещённого участка дороги. В результате ДТП оба пешехода получили смертельные травмы, - сообщает пресс-служба ИГГС.
Жители рассказывают, что ко всему прочему в тот момент на дороге был очень густой туман.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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