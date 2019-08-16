2019-08-16T16:33:24+03:00
Общество

Женщина с ребенком потерялись в лесу Удмуртии

Их нашли в 9 км от места, где их видели в последний раз
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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В Удмуртии в лесу потерялась женщина с сыном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- 15 августа в 17:15 в ЕДДС Каракулинского района поступило сообщение от мужчины, он сообщил, что его жена с сыном уехали утром за грибами и до сих пор не вернулись, телефон не отвечает. Оказалось, телефон женщина оставила в машине. Вместе с ними была еще подруга женщины. Она сообщила мужчине о заблудившихся,- сообщает ведомство.

На поиски выехал состав пожарно-спасательной части, поисково-спасательный отряд и волонтеры. Всего 32 человека и 10 машин. Поиски могли быть осложнены, так как уже смеркалось. После начала поисков мужчина сообщил, что знакомые рассказали, что видели женщину и ребенка в селе Тарасово. В 19 часов потерявшихся нашли в 9 км от места, где они заблудились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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