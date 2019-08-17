2019-08-17T09:17:18+03:00
Общество

Начали ремонт дороги на улицах Наговицына и Милиционной в Ижевске

Меняют покрытия тротуара на улице Свободы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске начали ремонт тротуара на улице Свободы. По сообщениям от администрации города, там убрали старый асфальт и устанавливают бортовые камни. В скором времени приступят к ремонту дорожного полотна (на участке от Красногеройской до Советской), на который выделено из республиканского и городского бюджетов 12,2 миллиона рублей.

- Дорожное покрытие восстанавливают и на ул. Милиционной. На объекте уже выполнены работы по замене бортовых камней, завершается устройство верхнего слоя покрытия на площади 9900 кв.м. Стоимость работ оценивается в 11,1 млн рублей, - сообщает пресс-служба Ижевска.

Вместе с этим работы ведутся на Наговицына (от Пушкинской до ДК «Металлург»). Новый асфальт будет уложен на участке площадью почти 4 тыс. кв. метров. Стоимость работ по контракту - 4,3 млн руб. Параллельно с этим делают тротуар вдоль улицы, который проходит в рамках благоустройства Центральной площади.

Все перечисленные работы планируется завершить до конца сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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