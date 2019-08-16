2019-08-16T15:57:10+03:00
Общество

В 2020 году в Ижевске планируют отремонтировать еще 10 общественных пространств

Пока это только план
Дарья ПОРСЕВАИгорь БОБРОВ
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Еще 10 общественных пространств будут отремонтированы в Ижевске. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Мы составляем список на 20-й год, но это не означает, что все они именно в следующем году будут сделаны. Потому что невозможно за один год сделать большие пространства. Перечислю все 10, которые будут в работе в следующем году. Многие из них те, за которые голосовали 18 марта прошлого года, но есть и новые: 3-я очередь Центральной площади; Лесопосадка у ТРК, «Столица», Сквер «Заречный», Сквер Школьный, Сквер на пересечении улиц Степная и Парашютная (это как раз новый), Сквера Тарасова, Лесопосадка вдоль улицы Бабушкина, Парк Тишино, Лесопосадка вдоль ул. 40 лет Победы, Набережная, Березовая роща, - рассказал Олег Николаевич.

За все эти пространства голосовали жители города, это было обязательное условие отбора.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Директор «Парков Ижевска» рассказал о предстоящих изменениях.

- Сколько фонарей еще установят в Ижевске в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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