2019-08-17T11:09:34+03:00
Происшествия

По инициативе прокуратуры оштрафовали министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Он в срок не ответил на обращение жителя
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: архивФото: архив
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Прокуратура Удмуртии проверила, насколько соблюдается закон о порядке рассмотрения обращений жителей. И, как сообщает пресс-служба ведомства, нашлись нарушения. Так, в министерство транспорта и дорожного хозяйства республики обратился житель, который задавал вопросы, касательно освещения улиц и остановок в селе Каменное Заделье (Балезинский район).

- Однако, учреждением был нарушен установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан» тридцатидневный срок рассмотрения обращения, ответ дан на 59 день после его регистрации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По инициативе ведомства министр привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений и оштрафован.

- По итогам рассмотрения представления прокуратуры в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии установлен надлежащий контроль за своевременностью рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, - уточнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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