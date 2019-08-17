В Летнем саду Ижевска тестируют новый аттракцион

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-17T12:14:06+03:00

Пока на нем катаются только мешки

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В Летнем саду Ижевска, который на улице Горького, уже тестируют новый аттракцион - «Летающие слоны». По названию легко догадаться, что кабинки сделаны в виде слонов. Они вращаются по кругу, поднимаясь вверх и опускаясь вниз.

Уже появилось видео, как тестируют новинку. Пока вместо гостей парка – мешочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/726509" frameborder="0"></iframe> Новый аттракцион в Летнем саду Ижевска.Видео: Lena Saharova в "Инстаграм"

Предположительно, через пару дней его уже запустят для всех желающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU