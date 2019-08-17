2019-08-17T12:14:06+03:00
Общество

В Летнем саду Ижевска тестируют новый аттракцион

Пока на нем катаются только мешки
Ирина БУРЦЕВА
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Аналогичный аттракцион установлен в Красноярске. Фото: inpark.suАналогичный аттракцион установлен в Красноярске. Фото: inpark.su
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В Летнем саду Ижевска, который на улице Горького, уже тестируют новый аттракцион - «Летающие слоны». По названию легко догадаться, что кабинки сделаны в виде слонов. Они вращаются по кругу, поднимаясь вверх и опускаясь вниз.

Уже появилось видео, как тестируют новинку. Пока вместо гостей парка – мешочки.

Новый аттракцион в Летнем саду Ижевска.Видео: Lena Saharova в "Инстаграм"

Предположительно, через пару дней его уже запустят для всех желающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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