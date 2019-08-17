Шесть жителей Удмуртии за год стащили 11 коров и лошадей
Суд вынес приговор шести участникам преступной группы, которые занимались кражами скота на территории Можгинского, Алнашского и Кизнерского районов Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, они промышляли с августа 2017 по август 2018 года.
- Похищено 11 голов крупного рогатого скота (лошадей, коров), совершено покушение на хищение 2 бычков, кража мотолебедки у гражданки в селе Кизнер, - сообщает пресс-служба.
Общий ущерб составил 448 тысяч рублей. И суд назначил каждому наказание, исходя из его роли в преступной группе. Двое получили реальные сроки: 4 года 6 месяцев и 4 года 1 месяц. Троим назначили условное лишение свободы от 1 года 7 месяцев до 2 лет. И еще один получил штраф – 60 тысяч рублей. Кроме того, с обвиняемых солидарно взыскан причиненный ущерб по искам сельхозпредприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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