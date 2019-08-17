2019-08-17T15:07:15+03:00
Происшествия

Каждый второй с нарушениями: В Ижевске полиция проверила автобусы

А с начала 2019 года уже произошло 9 ДТП, в которых есть вина водителей общественного транспорта
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
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Госавтоинспекция Ижевска, представители прокуратуры и Ространснадзора проверили междугородние и городские автобусы. В результате рейда в 20 автобусах нашли 10 нарушений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, например, не было лицензии на право перевозки пассажиров, в документах водителей не стояли отметки о прохождении контролера технического состояния, нарушались правила пользования тахографом.

А между тем, с начала 2019 года уже произошло 9 ДТП, где усматривается вина водителей автобусов. В этих авариях 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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