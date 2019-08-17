Активисты предложили пересмотреть тариф на вывоз мусора в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-17T15:54:48+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта Удмуртии предлагают пересмотреть тарифы на вывоз мусора и снизить нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Как сообщает пресс-служба ОНФ, тарифы предлагается изменить в сторону понижения, взяв за основу фактическую периодичность вывоза мусора в муниципальных образованиях и данные по объемам за 2019 год.

- Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» обратились к властям республики с просьбой снизить нормативы накопления отходов для жителей многоквартирных и индивидуальных домов с учетом данных по объемам накопления ТКО за этот год, - сообщили в пресс-службе.

Эти предложения направили в правительство Удмуртии, надзорные органы и региональному оператору ООО «Спецавтохозяйство».

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ИСТОЧНИК KP.RU