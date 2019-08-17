Гитарист группы «7Б» приехал в Ижевск, чтобы сделать татуировку

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-17T16:39:14+03:00

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Гитарист известной российской рок-группы «7Б» Андрей Белов приехал в Ижевск из Москвы специально, чтобы доделать татуировку. Это уже будет второй сеанс, на котором доделают большой портрет Иосифа Сталина. Лик политического деятеля будет красоваться на предплечье. Как рассказали на студии «SEKTA», в целом на всю работу уйдет 8-10 часов.

Фото: студия «SEKTA»

Кстати, это уже вторая татуировка от ижевских мастеров на теле Андрея Белова. Первую - клоуна - сделали в 2016 году за пять часов.

СПРАВКА «КП»

«7Б» - российская рок-группа. Первый альбом группа выпустила в 2001 году. За неделю он пробился в верхние строчки чартов и песня «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы. В 2004 году песня «VIVA!» стала главной песней сборной России по футболу в Португалии, а в 2005-ом — официальным гимном Всемирных олимпийских игр неофициальных экстремальных видов спорта в Дуйсбурге. Группа является неоднократным участником фестивалей «Максидром», «Мегахаус», «Эммаус», «Воздух» и многих других. В конце 2011 года они совместно с немецкой рок-группой «Scorpions» записали кавер-версию — «Wind of Change».

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ИСТОЧНИК KP.RU