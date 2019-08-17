Объединение двух дорожных компаний Удмуртии планируют завершить в 2020 году
К 2020 году планирует завершить объединение двух крупных дорожных предприятий: АО «Удмуртавтодор» и АО «Дорожное предприятие Ижевское». Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, передает «Интерфакс». Сейчас прорабатываются вопросы их оптимизации.
Объединение происходит с целью последующей продажи, но только профильному инвестору. Как напоминает «Коммерсантъ-Удмуртия» слова главы республики Александра Бречалова, инвестору интереснее купить весь рынок, чем приобретать дорожные активы региона по одному.
Ранее Финансовая компания «ВЭБ-Капитал» оценила «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» в три миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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