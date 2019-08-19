В число самых шумных мегаполисов вошли несколько городов Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-19T12:41:14+03:00

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Специалисты провели исследование, как жители городов оценивают уровень шума в своих районах, и составили рейтинг. Несколько городов из Удмуртии попали в топ.

Так, средняя оценка уровня тишины в российских городах составила 6,6 балла из 10 возможных. На 44 месте оказался Глазов со средней оценкой в 6,9 баллов, далее идет Воткинск 65 место и 6,7 баллов. На 80 месте Ижевск и 6,6 балла. Самым шумным городом в Удмуртии оказался Сарапул – 148 место и 6,1 балла.

В целом по России, самым тихим городом стал Гурьевск в Калининградская области с 8,4 баллами.

В основу рейтинга легли опросы более 90 тысяч человек. Респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.

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ИСТОЧНИК KP.RU