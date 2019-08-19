2019-08-19T11:31:59+03:00
Происшествия

Подростки-вандалы разрушили 14 надгробных плит на кладбище в Удмуртии

Оказалось, что подростки состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали троих 12-летних подростков, которые обвиняются в разрушении надгробных плит на кладбище в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 18 августа в полицию поступило сообщение о том, что на Южном кладбище было разрушено 14 надгробных плит и крестов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны подозреваемые. Ими оказались трое подростков, которые находились на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - сообщает ведомство.

На данный момент проводится проверка, устанавливаются все потерпевшие и причиненный ущерб. После принятия процессуального решения полицейскими будет направлено в суд ходатайство о помещении подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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