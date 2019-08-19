2019-08-19T13:12:20+03:00
Общество

В меде из Удмуртии опасных веществ не обнаружили

Специалисты брали 13 проб меда из разных районов республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В меде из Удмуртии опасных и запрещенных веществ не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

- С 1 января по 1 августа 2019 года было отобрано 13 проб меда из Алнашского, Каракулинского, Селтинского, Можгинского районов Удмуртии и торговых точек в Ижевске, - сообщает ведомство.

По результатам лабораторных экспертиз за указанный период 2019 года в Удмуртии опасные и запрещенные для человека вещества в пробах меда не обнаружены.

Напомним, выясняли со специалистами, как отразится погода и массовая гибель пчел на стоимость меда?

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- Разбираемся правда ли, что в массовой гибели пчел виноваты химикаты.

- К чему может привести массовая гибель пчел? Из разных регионов страны, в том числе Удмуртии, сообщают о массовом море медоносов. Разбираемся, в чем причина и какими могут быть последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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