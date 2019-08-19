В меде из Удмуртии опасных веществ не обнаружили

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-19T13:12:20+03:00

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В меде из Удмуртии опасных и запрещенных веществ не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

- С 1 января по 1 августа 2019 года было отобрано 13 проб меда из Алнашского, Каракулинского, Селтинского, Можгинского районов Удмуртии и торговых точек в Ижевске, - сообщает ведомство.

По результатам лабораторных экспертиз за указанный период 2019 года в Удмуртии опасные и запрещенные для человека вещества в пробах меда не обнаружены.

Напомним, выясняли со специалистами, как отразится погода и массовая гибель пчел на стоимость меда?

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ИСТОЧНИК KP.RU