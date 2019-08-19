«Алина не хотела ехать на Чемпионат мира»: российский тренер раскрыл некоторые секреты успеха Загитовой

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-19T15:45:35+03:00

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию в 16 лет

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Чемпионка мира Алина Загитова оказывается не хотела ехать на турнир. Об этом в интервью "СЭ" рассказал советский и российский тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев.

- Алину думали не отправлять на ЧМ. Разумеется, это не выносилось на публику. Сама Загитова не хотела ехать. И только решение тренера заставило ее передумать. Благодаря переданному воодушевлению она смогла подняться и выиграть. Почти героически. Этери ее сконцентрировала, придала уверенность, а спортсменка проявила характер, - рассказал Виктор.

Также известный тренер рассказал, по какой причине фигуристка не хотела ехать на победный чемпионат в Японию.

- Проблемы последнего сезона были связаны с психологическим напряжением, обстановкой вокруг. Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет! Нервы не выдержали. Но на чемпионате мира она выдержала, - пояснил тренер.

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ИСТОЧНИК KP.RU