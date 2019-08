Фигуристка из Ижевска Алина Загитова высказалась о съемках в рекламе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как изменили ее съемки в рекламе. Об этом сообщает сообщество фанатов фигуристки teamzagitova в Instagram.

- Я чувствую, что стала более раскрепощенной. Ведь в студии столько людей смотрят на то, что ты делаешь, как работаешь. Все должно быть исполнено на высшем уровне. Это больше похоже на работу актера, а я хоть и привыкла выступать при полных залах, все равно поначалу была зажата, стеснялась.

Сама фигуристка написала в своем Instagram, что не может жить без фигурного катания.

- Фигурное катание - это не просто карьера и работа, это моя жизнь. Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто, - это не для меня, я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо. Фигурное катание - это полет, я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им! - написала спортсменка.

Напомним, ранее еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказывала, что помогла Алине Загитовой во время шоу в Японии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где и когда будут выступать в новом сезоне Алина Загитова и Елизавета Туктамышева?

Туктамышева гуляет по Италии, Загитова покоряет Японию: где и как отдыхают спортсмены из Удмуртии?

Усиление ветра ожидается 12 августа в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Алина Загитова снялась в новой рекламе PUMA.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в новой модели для интенсивных тренировок PUMA LQDCELL Shatter XT. Olympic champion in figure skating Alina Zagitova presents a new model for intensive training PUMA LQDCELL Shatter XT.