2019-08-12T11:03:58+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова высказалась о съемках в рекламе

Она участвовала в нескольких рекламных проектах
Анастасия Захарова
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как изменили ее съемки в рекламе. Об этом сообщает сообщество фанатов фигуристки teamzagitova в Instagram.

- Я чувствую, что стала более раскрепощенной. Ведь в студии столько людей смотрят на то, что ты делаешь, как работаешь. Все должно быть исполнено на высшем уровне. Это больше похоже на работу актера, а я хоть и привыкла выступать при полных залах, все равно поначалу была зажата, стеснялась.

Сама фигуристка написала в своем Instagram, что не может жить без фигурного катания.

- Фигурное катание - это не просто карьера и работа, это моя жизнь. Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто, - это не для меня, я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо. Фигурное катание - это полет, я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им! - написала спортсменка.

Напомним, ранее еще одна уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказывала, что помогла Алине Загитовой во время шоу в Японии.

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Алина Загитова снялась в новой рекламе PUMA.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в новой модели для интенсивных тренировок PUMA LQDCELL Shatter XT. Olympic champion in figure skating Alina Zagitova presents a new model for intensive training PUMA LQDCELL Shatter XT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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