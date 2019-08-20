2019-08-20T10:40:02+03:00
Происшествия

Мужчина, приговоренный к смертной казни, развратил 7-летнюю девочку в Удмуртии

Он позвал девочку и предложил купить ей сладости
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Глазова, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки.

По данным пресс-службы СУ СК России по Удмуртии, 4 августа 2019 года мужчина увидел на детской площадке девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. Та согласилась, мужчина повел ее через двор, где совершил преступление, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась к продавцу магазина, который был неподалеку, и рассказала о случившемся.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

По камерам видеонаблюдения злоумышленника удалось установить, им оказался 56-летний житель Глазова. Мужчина был не раз судим, в том числе приговорен к смертной казни, но в 1998 году был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, потерпевшая допрошена с участием педагога-психолога. Обвиняемый находится под стражей. Проводятся мероприятия по выявлению возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Следственное управление обращается к жителям Удмуртии. Если вы располагается сведениями о противоправной деятельности обвиняемого, просим обратиться в отдел криминалистики следственного управления по адресу: г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 49, т. (3412) 41-39-63 или в Глазовский межрайонный следственный отдел по адресу: г. Глазов, пер. Тупиковый, 9, т. (34141) 7-26-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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