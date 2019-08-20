2019-08-20T07:43:45+03:00
Общество

Движение на дороге Ижевск-Ува-В. Женвай ограничили в Удмуртии

Это связано с дефектами дороги
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: dorinfo.ruФото: dorinfo.ru
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В Удмуртии на трассе «Ижевск - Ува» - В. Женвай» (с 0-го км по 7-й км Завьяловского района) ограничили движение для машин, масса которых превышает 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Согласно сообщению, ограничение связано с выявлением дефектов и повреждений на дороге. Движение грузовиков будет ограничено с 16 августа по 29 ноября.

Объехать участок можно по следующим маршрутам: «Ижевск - Ува» -Бинвирь - В. Женвай и В. Женвай - Капустино - Иваново-Самарское - Советско-Никольское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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