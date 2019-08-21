Школьник из Ижевска занял призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-21T16:24:38+03:00

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Школьник из Ижевска занял третье место на III чемпионате мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек 8-12 лет. Соревнования прошли в Минске с 16 по 18 августа. Участие в них приняли 720 человек из 36 стран мира.

В заключительный день соревнований прошли чемпионаты по блицу, в которых российские ребята завоевали девять медалей. В их числе и оказался 11-летний ижевчанин Дмитрий Мочалов.

- Шахматами Дима занимается с 6 лет. Мы отдали его в кружок перед школой, чтобы приучить к усидчивости. Он втянулся – игра же увлекательная, - рассказывает папа школьника Сергей Мочалов. – Это не первое наше большое соревнования – Дима участвовал в чемпионате России и первенстве мира (он занял 3 место).

Папа Димы признается, что во время чемпионата мира мальчик не волновался – гораздо сильнее переживали его тренеры и родители. Кстати, сам Сергей с сыном не играет – боится испортить его технику. По словам папы мальчика, Дима тщательно готовится к соревнованиям – работает с доской и шахматной литературой.

- Перед соревнованиями Дима ежедневно занимался самостоятельно, в течение двух часов, - рассказал папа мальчика. - Помимо шахмат сын занимается еще конным спортом, на любительском уровне, немного играет на фортепиано. Мы считаем, что ребенок должен быть разносторонне развит, - поделился Сергей Анатольевич.

Напомним, суперфиналы чемпионатов России по шахматам, проходящие в Удмуртии, в разгаре! Турнир продлится до 24 августа. В финале станет известно, кто из приехавших 24 сильнейших шахматистов страны станет новым чемпионом России и выиграет призовой фонд в 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU