2019-08-22T07:09:43+03:00
Общество

Гигантский российский триколор развернут в центре Ижевска

Акция приурочена к Дню Государственного флага России
Дмитрий Бикин
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Большое полотно российского флага развернут в четверг, 22 августа, днем на самой высокой радиовышке Ижевска, которая находится около Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба города.

Акция приурочена к празднованию Дня Государственного флага России.

– В Ижевске запланирована насыщенная программа мероприятий. Творческая выставка и патриотическая акция пройдут в Летнем саду, – говорится в сообщении.

Кстати, вечером, около 18.00, по улицам города вместе с триколором проедет колонна байкеров. По предварительным данным, мотопробег начнется в парке Кирова, продолжится на улицах Пушкинская, Майская, Удмуртская, Воткинское шоссе, Дзержинского, 9 января, Цветочная, Ворошилова, Петрова и Сабурова. Закончится мотопробег большим праздником на улице Берша.

В связи с этим, автомобилистов просим быть внимательнее при выборе маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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