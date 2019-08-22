В эфире телеканала «Пятница» вышла программа «Адская кухня» с участием повара из Ижевска

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-22T08:56:44+03:00

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21 августа в эфире телеканала «Пятница» вышла программа «Адская кухня» (16+) с участием повара из Ижевска Еленой Зориной.

Первое испытание ждало команду поваров еще перед входом на кухню. Всем нужно было пробежать босиком по раскаленным углям.

- Я просто стою и смотрю, как девочки бегут по этой огненной дороге, и они, бедные, жмут свои волосы и думаю: «Господи, как хорошо, что у меня их просто нет, этих волос длинных», - рассказывает Елена.

В следующем испытании нужно было приготовить первое блюдо для шефа Константина Ивлева. Елена приготовила стейк из лосося на гриле и киноа с овощами. Шеф назвал это блюдо «простетским», но тем не менее она получила 4 балла ил 5 возможных.

Еще одно испытание, в котором поучаствовала Елена, на ринге нужно было взбить яичные белки до однородной массы. Но Елена не справилась, и жидкие белки вылились ей на голову.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Кажется, местные не справляются с ремонтом дорог в Удмуртии. Поэтому решили привлечь подрядчика из другой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU