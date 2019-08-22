2019-08-22T08:56:44+03:00
Общество

В эфире телеканала «Пятница» вышла программа «Адская кухня» с участием повара из Ижевска

Испытание поваров ждало уже перед входом на кухню
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

21 августа в эфире телеканала «Пятница» вышла программа «Адская кухня» (16+) с участием повара из Ижевска Еленой Зориной.

Первое испытание ждало команду поваров еще перед входом на кухню. Всем нужно было пробежать босиком по раскаленным углям.

- Я просто стою и смотрю, как девочки бегут по этой огненной дороге, и они, бедные, жмут свои волосы и думаю: «Господи, как хорошо, что у меня их просто нет, этих волос длинных», - рассказывает Елена.

В следующем испытании нужно было приготовить первое блюдо для шефа Константина Ивлева. Елена приготовила стейк из лосося на гриле и киноа с овощами. Шеф назвал это блюдо «простетским», но тем не менее она получила 4 балла ил 5 возможных.

Еще одно испытание, в котором поучаствовала Елена, на ринге нужно было взбить яичные белки до однородной массы. Но Елена не справилась, и жидкие белки вылились ей на голову.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Кажется, местные не справляются с ремонтом дорог в Удмуртии. Поэтому решили привлечь подрядчика из другой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием «легковушки» и грузовика
Бывший участник КВН и шоумен-должник сам сообщил о своем месте нахождения в Ижевске
Парк имени Кирова в Ижевске отпразднует юбилей
На улице Кирова в Ижевске завершились ремонтные работы
Назначили нового директора Государственного театра кукол Удмуртии
Для ремонта дорог в Удмуртии могут нанять подрядчиков из Китая
В Удмуртии мошенник украл у матери погибшего Героя России его удостоверение
Гигантский российский триколор развернут в центре Ижевска
ФСИН выступала против досрочного освобождения приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии
Фестиваль спорта и молодежи пройдет в Ижевске
Первая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию
Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске
Подростка из Ижевска задержали за угон иномарки
Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске
Школьник из Ижевска занял призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам
Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии
«Ушла в отставку»: глава Ярского района Удмуртии написала заявление по собственному желанию
Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал список хоккеистов, заявленных в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути»
Достойны доверия: Ижевчане смогут выбрать лучшую клинику и народного врача
Заключительный день Ижевского кинофестиваля пройдет 21 августа
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство знакомого
Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен