2019-08-22T07:59:34+03:00
Недвижимость

Для ремонта дорог в Удмуртии могут нанять подрядчиков из Китая

Корпорация из Поднебесной заинтересовались предложением региона
Дмитрий Бикин
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевск приехала делегация «Китайской корпорации по строительству дорог и мостов» (СRBC), чтобы обсудить возможность сотрудничества с Удмуртией.

– Регион у нас открыт. Мы крайне заинтересованы видеть вас в числе наших подрядчиков. Главное, в рамках сотрудничества должны быть соблюдены все конкурентные процедуры, – подчеркнул председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Также он сообщил о желании работать с китайскими партнерами и надеется, что они рассмотрят предложение региона. Заместитель главы Московского филиала СRBC Кан Кай в ответном слове заявил о желании ознакомиться с экономическим потенциалом республики и побывать на ведущих предприятиях дорожной отрасли региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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