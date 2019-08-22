Парк имени Кирова в Ижевске отпразднует юбилей
В Ижевске парку имени Кирова исполняется 85 лет. В связи с этим в парке планируется праздничная программа. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».
24 августа, в субботу, в парке все желающие могут присоединиться к строительству самой большой песочницы для детей. Также в течение дня пройдут бесплатные мастер-классы и шоу-программа. Для детей пройдет конкурс рисунков на асфальте на тему «Подарок любимому парку».
При этом гости парка смогут принять участие в шахматном турнире и фестивале дворовых игр. На главной сцене выступят творческие коллективы города. А в 20:00 на Фан-зоне пройдет показ трех фильмов в рамках всероссийской акции «Ночь кино».
Когда: 24 августа, суббота
Во сколько: в 12:00 до 20:00
Сколько: вход свободный
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ИСТОЧНИК KP.RU
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