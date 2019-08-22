2019-08-22T09:58:10+03:00
Общество

На улице Кирова в Ижевске завершились ремонтные работы

На данный момент в городе сдали уже 13-й объект из 27
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Миндортранса УдмуртииФото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
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В Ижевске завершились ремонтные работы на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- На улице Кирова от перекрестка с улицей 30 лет Победы до улицы Песочная обновили асфальт и самое главное, благоустроили площадки остановок «Сельскохозяйственная Академия» и «Парик имени Кирова», - сообщает ведомство.

Все работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кстати, участок на улице Кирова стал 13-м сделанным из 27 участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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