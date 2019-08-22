На улице Кирова в Ижевске завершились ремонтные работы

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-22T09:58:10+03:00

На данный момент в городе сдали уже 13-й объект из 27

Изменить размер текста: A A

В Ижевске завершились ремонтные работы на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- На улице Кирова от перекрестка с улицей 30 лет Победы до улицы Песочная обновили асфальт и самое главное, благоустроили площадки остановок «Сельскохозяйственная Академия» и «Парик имени Кирова», - сообщает ведомство.

Все работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кстати, участок на улице Кирова стал 13-м сделанным из 27 участков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Нового директора театра кукол Удмуртии назначили в Ижевске.

- Чем удивила шефа повар из Ижевска на проекте "Адская кухня".

ИСТОЧНИК KP.RU