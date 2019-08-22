На улице Кирова в Ижевске завершились ремонтные работы
В Ижевске завершились ремонтные работы на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
- На улице Кирова от перекрестка с улицей 30 лет Победы до улицы Песочная обновили асфальт и самое главное, благоустроили площадки остановок «Сельскохозяйственная Академия» и «Парик имени Кирова», - сообщает ведомство.
Все работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кстати, участок на улице Кирова стал 13-м сделанным из 27 участков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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