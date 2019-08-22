Российский флаг появился на высоте 105 метров в Ижевске
22 августа в Ижевске в честь Дня государственного флага России на самой высокой точке – радиовышке на Центральной площади, был развернут триколор размеров 9 на 27 метров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Флаг будет находиться на вышке три дня. В связи с этим объявлен конкурс: нужно сфотографироваться с флагом и выложить в соцсетях с хэштегами #Мойфлаг, #Флагмоегогосударства, #Удмуртиязаряжает. Итоги подведут 24 августа на стадионе «Динамо».
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
- Размещение флага – это командная работа. Каждый занимался своим направлением – кто-то договаривался с размещением на вышке, кто-то заказывал флаг, это заняло 3 дня. Весит он порядка 100 килограмм, ушло 2 рулона ткани. Самое сложное было поднять на высоту в 105 метров и закрепить его при сильном ветре, -поделился организаторов мероприятия, Артем Саначев,
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Также вечером пройдет мотопробег «Под флагом России», старт у парка имени Кирова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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