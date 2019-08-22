Виновник ДТП с участием патрульной машины был наркозакладчиком

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-22T15:52:44+03:00

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21 августа ижевчан с самого утра потрясла новость о жестком ДТП с участие патрульной машины. Рассказал подробности начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Рано утром 21 августа сотрудники попытались остановить тонированную машину, но водитель проигнорировал просьбу. Было принято решение о преследовании, погоня была с участием двух патрульных машин. И при выезде на улицу Магистральную, при перестроении влево, нарушитель задел патрульную машину и так как скорость была высокая не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. Патрульная машина также не смогла удержаться и врезалась в столб. Как оказалось, водитель не раз был судим за незаконный оборот наркотиков, при нем были обнаружены наркотические вещества. Также у молодого человека было найдено более 10 свертков с веществами. Я могу сказать, что гражданин был наркозакладчиком, - пояснил Вениамин Павлович.

На Пойме и улице Ильфата Закирова в ближайшее время появится освещение. Какие еще дорожные изменения нас ждут? 00:00 00:00

Напомним, «Комсомолка» узнала подробности ДТП с участием патрульной машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU