2019-08-23T16:57:27+03:00
Происшествия

Жительница Удмуртии в прямой кишке пронесла в колонию наркотики

Теперь ей грозит реальный срок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительнице, ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В июне 2019 года женщина приехала в колонию в Увинском районе на длительное свидание к своему брату. И пронесла на территории колонии в прямой кишке наркотики с целью сбыта брату, - сообщает ведомство.

Она была задержана сотрудниками исправительной колонии. Возбудили уголовное дело, материалы направлены в суд. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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