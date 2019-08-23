Жительница Удмуртии в прямой кишке пронесла в колонию наркотики

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-23T16:57:27+03:00

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В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительнице, ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В июне 2019 года женщина приехала в колонию в Увинском районе на длительное свидание к своему брату. И пронесла на территории колонии в прямой кишке наркотики с целью сбыта брату, - сообщает ведомство.

Она была задержана сотрудниками исправительной колонии. Возбудили уголовное дело, материалы направлены в суд. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU