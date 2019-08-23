2019-08-23T16:07:23+03:00
Общество

Партию свежего листового салата сожгли в Удмуртии

21 августа была проведена проверка продукта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по УдмуртииФото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии
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В Удмуртии сожгли партию свежего листового салата. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

- 21 августа проведен контроль санитарного надзора партии салата в количестве 100 штук, выращенного в Удмуртии. Партия досмотрена, образцы отправили в лабораторию. Результаты исследования показали, что партия заражена западным цветочным трипсом, - сообщает ведомство.

Было принято решение сжечь салат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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