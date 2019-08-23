2019-08-23T17:24:22+03:00
Общество

На Центральной площади в Ижевске демонтировали навес на остановке

26 августа там установят «умную остановку»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске демонтировали навес остановки на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В ночь с 22 на 23 августа навес был демонтирован, потому что 26 августа, в понедельник, установят «умную остановку», которая будет оснащена видеокамерой, информационным табло и доступом к вай-фай, - сообщает пресс-служба.

До 15 сентября на улице Пушкинская появится семь остановок, две из которых будут «умными». ». Эти комплексы появятся на остановках «Центральная площадь», «ул. Кирова», «Городская Администрация» по ходу движения в центр и из центра, «Филармония» - по ходу движения в центр.

Демонтированный с Центральной площади остановочный комплекс уже установлен в пер. Железнодорожный по ходу движения из центра, около школы. Остальные остановки с ул. Пушкинской «переедут» на ул. Школьная – остановка «Сквер Металлургов» по ходу движения в центр, ул. Механизаторская – остановка «Железнодорожная больница», ул. Сабурова - остановка «Поликлиника Нефтяников» по ходу движения в сторону ул. Петрова, Воткинское шоссе - остановка ул. Ударная по ходу движения в центр, на остановке «ул. Гагарина» по ходу в центр, на ул. Ленина - остановка «Ваш дом» по ходу в центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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