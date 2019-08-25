18 яблонь и рулонный газон: реконструкцию Центральной площади в Ижевске завершат 10 сентября
В Ижевске реконструкция Центральной площади подходит к концу. Так, 23 августа качество ремонтных работ проверили депутаты и общественники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Фото: Александра Семенова
- На данный момент на площади завершено обустройство «сухого» фонтана, идут наладочные работы, регулировка света, воды и музыки. Работы по благоустройству ландшафтной зоны выполнены на 80%. Высажены 18 яблонь и 21 деревьев клена. Установлены фонари, идет планировка Северного сквера. Выложены дорожки, настил из рулонного газона, частично установлены малые архитектурные формы, - рассказал Алексей Зиновьев, представитель муниципального учреждения «Служба городского строительства».
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Все работы планируют завершить к 10 сентября. Напомним, что реконструкция площади началась в сентябре 2018 года. На работы направлено 228 млн рублей.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Третью часть площади начнут благоустраивать в следующем году. В 2019 году за счет инвестора начнется проектирование.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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ИСТОЧНИК KP.RU
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