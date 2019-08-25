2019-08-25T12:51:20+03:00
Общество

18 яблонь и рулонный газон: реконструкцию Центральной площади в Ижевске завершат 10 сентября

23 августа ремонтные работы проверили депутаты и общественники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александра СеменоваФото: Александра Семенова
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В Ижевске реконструкция Центральной площади подходит к концу. Так, 23 августа качество ремонтных работ проверили депутаты и общественники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Александра Семенова

Фото: Александра Семенова

- На данный момент на площади завершено обустройство «сухого» фонтана, идут наладочные работы, регулировка света, воды и музыки. Работы по благоустройству ландшафтной зоны выполнены на 80%. Высажены 18 яблонь и 21 деревьев клена. Установлены фонари, идет планировка Северного сквера. Выложены дорожки, настил из рулонного газона, частично установлены малые архитектурные формы, - рассказал Алексей Зиновьев, представитель муниципального учреждения «Служба городского строительства».

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Все работы планируют завершить к 10 сентября. Напомним, что реконструкция площади началась в сентябре 2018 года. На работы направлено 228 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Третью часть площади начнут благоустраивать в следующем году. В 2019 году за счет инвестора начнется проектирование.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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