2019-08-26T16:21:52+03:00
Происшествия

Ижевчанин обвиняется в сексуальном насилии незнакомой женщины

Мужчина работал водителем такси
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в сексуальном насилии женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В ночь с 18 на 19 августа водитель такси на территории Завьяловского района возле супермаркета увидел незнакомую 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой. Обвиняемый предложил ее довезти, но после того, как женщина села в машину, он вывез ее в лесопосадку неподалеку от поселка Октябрьский. Там он избил ее и совершил сексуальное насилие, после чего скрылся, - сообщает ведомство.

Женщина обратилась в полицию, сотрудниками был организован поиск злоумышленника. Задержать его удалось в кротчайшие сроки. На данный момент мужчина находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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