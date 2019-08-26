Ижевчанин обвиняется в сексуальном насилии незнакомой женщины

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-26T16:21:52+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в сексуальном насилии женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В ночь с 18 на 19 августа водитель такси на территории Завьяловского района возле супермаркета увидел незнакомую 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой. Обвиняемый предложил ее довезти, но после того, как женщина села в машину, он вывез ее в лесопосадку неподалеку от поселка Октябрьский. Там он избил ее и совершил сексуальное насилие, после чего скрылся, - сообщает ведомство.

Женщина обратилась в полицию, сотрудниками был организован поиск злоумышленника. Задержать его удалось в кротчайшие сроки. На данный момент мужчина находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU