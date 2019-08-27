2019-08-27T09:37:57+03:00
Происшествия

Ижевчанка хотела продать шкаф, а в итоге лишилась почти 100 тысяч рублей

Объявление о продаже она разместила в интернете
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в полицию обратилась местная жительница с сообщением хищения у нее денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина разместила в интернете объявление о продаже шкафа-стенки за 300 рублей. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить шкаф, но так как он сейчас за городом, может оплатить покупку с помощью интернет-банка. По просьбе покупателя женщина назвала номер карты, после этого она пошла к ближайшему банкомату и сделала несколько операций по указанию мужчины. В результате с ее счета было похищено почти 94 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент принимаются меры для раскрытия преступления.

МВД по Удмуртии напоминает владельцам банковских карт о необходимости быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж товаров дистанционным способом. Ни под каким предлогом не называйте незнакомым лицам данные своей банковской карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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