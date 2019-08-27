2019-08-27T09:03:11+03:00
Общество

Поэтесса Анна Русс приедет на фестиваль «Читай, Ижевск!»

Творческие встречи с ней пройдут 6 и 7 сентября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: media.kpfu.ruФото: media.kpfu.ru
Изменить размер текста:

В Ижевск на книжный фестиваль приедет еще одна известная поэтесса – Анна Русс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках фестиваля 6 и 7 сентября запланированы творческие встречи с поэтессой. Так, 6 сентября в 18:00 пройдет читка стихов, а на следующий день в 16:00 мастер-класс по поэтическому видению.

Напомним, на фестиваль «Читай, Ижевск!» приедет еще несколько известных писателей.

Крылья Криптолюбви Анна Русс .

СПРАВКА «КП»

Анна Русс – поэт, музыкант, участник многочисленных поэтических конкурсов и фестивалей, победитель ряда российских слэмов. Публиковалась в журналах «Арион», «Континент», «Квадратное колесо», «Новый мир», «Октябрь», сборнике «Новые писатели России», альманахах «Анатомия ангела», «XXI поэт», и др.

Многократный лауреат всероссийского поэтического Слэма. Победитель поэтического Слэма на фестивале SlovaNova, 2011. Финалист международного Слэма в Берлине и Париже, участник Венецианской Биеннале искусств.

Автор книг «Марежь» (Арго-Риск, 2007), «Теперь все изменится» (LiveBook, 2018), «Sторис» (Эксмо, 2019). Сейчас Анна работает квест-сценаристом, оператором фестивальной кухни и оценщиком в городском ломбарде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанка хотела продать шкаф, а в итоге лишилась почти 100 тысяч рублей
Движение на нескольких участках дорог ограничат в Ижевске
Очевидцы: два молодых парня спасли бабушку из пожара в Удмуртии
В ХК «Ижсталь» сменился креативный директор
600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова в Ижевске
Новая строка в платежке жителей Удмуртии: что такое и нужно ли платить
Семейная пара из Удмуртии во сне задавила двухмесячного ребенка
Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе Удмуртии
Ижевчанин обвиняется в сексуальном насилии незнакомой женщины
ХК «Ижсталь» подпсиала контракт с новым нападающим
С 1 ноября стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься
Не квартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
В 2019 году на ремонт дорог в микрорайоне Люлли в Удмуртии выделили 84 млн рублей
В МВД по Удмуртии назвали предварительную причину ДТП с автобусом
Водитель «легковушки» погиб на трассе Удмуртии
Итоги полугодия: рост цен и срока ипотеки
Ижевчанина пытались убить в Санкт-Петербурге
Жители Удмуртии на начало августа задолжали 711 млн рублей налогов
Специалисты завершили ремонт южного участка ижевской кольцевой дороги
За полгода реальные доходы жителей Удмуртии сократились на 1,3%