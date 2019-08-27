Поэтесса Анна Русс приедет на фестиваль «Читай, Ижевск!»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-27T09:03:11+03:00

Творческие встречи с ней пройдут 6 и 7 сентября

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В Ижевск на книжный фестиваль приедет еще одна известная поэтесса – Анна Русс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках фестиваля 6 и 7 сентября запланированы творческие встречи с поэтессой. Так, 6 сентября в 18:00 пройдет читка стихов, а на следующий день в 16:00 мастер-класс по поэтическому видению.

Напомним, на фестиваль «Читай, Ижевск!» приедет еще несколько известных писателей.

Крылья Криптолюбви Анна Русс .

СПРАВКА «КП»

Анна Русс – поэт, музыкант, участник многочисленных поэтических конкурсов и фестивалей, победитель ряда российских слэмов. Публиковалась в журналах «Арион», «Континент», «Квадратное колесо», «Новый мир», «Октябрь», сборнике «Новые писатели России», альманахах «Анатомия ангела», «XXI поэт», и др.

Многократный лауреат всероссийского поэтического Слэма. Победитель поэтического Слэма на фестивале SlovaNova, 2011. Финалист международного Слэма в Берлине и Париже, участник Венецианской Биеннале искусств.

Автор книг «Марежь» (Арго-Риск, 2007), «Теперь все изменится» (LiveBook, 2018), «Sторис» (Эксмо, 2019). Сейчас Анна работает квест-сценаристом, оператором фестивальной кухни и оценщиком в городском ломбарде.

ИСТОЧНИК KP.RU