2019-08-27T15:22:38+03:00
Общество

На фасаде одного из домов в Ижевске появится изображение Михаила Калашникова

Фасад будет готов уже в сентябре
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Фарит ГубаевФото: Фарит Губаев
Изменить размер текста:

В Ижевске на фасаде одного из домов появится изображение легендарного конструктора Михаила Калашникова. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил гендиректор ООО «ЖРП-8» Фарит Губаев.

Фото: Фарит Губаев

Фото: Фарит Губаев

- В сентябре первый отремонтированный фасад дома в Ижевске, выходящий на улицу 10 лет Октября, украсит пиксельное монохромное изображение великого конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова! Это подарок управляющей компании «ЖРП№8» - городу и республике - к 100-летию со дня рождения Калашникова! Постараемся успеть ко Дню оружейника!, - написал гендиректор компании.

Также как сообщил Фарит Губаев ремонт фасада дома по улице 9 января № 169 уже начат. Завершающим этапом ремонта станет роспись фасадов в едином стиле. Всего отремонтируют пять домов на улице 9 января. Их украсят портреты пяти великих жителей Удмуртии, уже известно, что изобразят Петра Чайковского и Галину Кулакову. Еще два фасада ждут своих героев.

Фото: Фарит Губаев

Фото: Фарит Губаев

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- При пожаре в Удмуртии погибли мужчина и женщина. Что известно на данный момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24