На фасаде одного из домов в Ижевске появится изображение Михаила Калашникова
В Ижевске на фасаде одного из домов появится изображение легендарного конструктора Михаила Калашникова. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил гендиректор ООО «ЖРП-8» Фарит Губаев.
Фото: Фарит Губаев
- В сентябре первый отремонтированный фасад дома в Ижевске, выходящий на улицу 10 лет Октября, украсит пиксельное монохромное изображение великого конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова! Это подарок управляющей компании «ЖРП№8» - городу и республике - к 100-летию со дня рождения Калашникова! Постараемся успеть ко Дню оружейника!, - написал гендиректор компании.
Также как сообщил Фарит Губаев ремонт фасада дома по улице 9 января № 169 уже начат. Завершающим этапом ремонта станет роспись фасадов в едином стиле. Всего отремонтируют пять домов на улице 9 января. Их украсят портреты пяти великих жителей Удмуртии, уже известно, что изобразят Петра Чайковского и Галину Кулакову. Еще два фасада ждут своих героев.
Фото: Фарит Губаев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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