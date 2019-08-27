На фасаде одного из домов в Ижевске появится изображение Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-27T15:22:38+03:00

Фасад будет готов уже в сентябре

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В Ижевске на фасаде одного из домов появится изображение легендарного конструктора Михаила Калашникова. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил гендиректор ООО «ЖРП-8» Фарит Губаев.

Фото: Фарит Губаев

- В сентябре первый отремонтированный фасад дома в Ижевске, выходящий на улицу 10 лет Октября, украсит пиксельное монохромное изображение великого конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова! Это подарок управляющей компании «ЖРП№8» - городу и республике - к 100-летию со дня рождения Калашникова! Постараемся успеть ко Дню оружейника!, - написал гендиректор компании.

Также как сообщил Фарит Губаев ремонт фасада дома по улице 9 января № 169 уже начат. Завершающим этапом ремонта станет роспись фасадов в едином стиле. Всего отремонтируют пять домов на улице 9 января. Их украсят портреты пяти великих жителей Удмуртии, уже известно, что изобразят Петра Чайковского и Галину Кулакову. Еще два фасада ждут своих героев.

Фото: Фарит Губаев

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ИСТОЧНИК KP.RU