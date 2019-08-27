При пожаре в Удмуртии погибли мужчина и женщина
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 42-летнего мужчины и 33-летней женщины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- В ночь с 23 на 24 августа в одном из жилых домов в Пугачево Малопургинского района произошел пожар. В огне погибли хозяин и его знакомая. По имеющимся данным в доме накануне случившегося находились четверо местных жителей, которые выпивали. Двое мужчин смогли спастись, - сообщает ведомство.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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