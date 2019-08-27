Бывшему учителю из Удмуртии, которого обвинили в убийстве любовницы и изнасиловании подростков, сократили срок

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-27T16:58:06+03:00

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В Удмуртии сократили срок бывшему учителю школы, который обвиняется в убийстве любовницы и изнасиловании трех девочек в возрасте 12-13 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В сентябре 2016 года осужденный приехал с 37-летней знакомой в лес на территории Можгинского района, где в ходе ссоры ударил ее несколько раз металлическим прутом по голове. В ходе следствия выяснилось, что с 2011 по 2012 годы бывший учитель музыки изнасиловал троих девочек в возрасте 12-13 лет, - сообщает ведомство.

В 2018 году мужчине вынесли приговор в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, супругу погибшей женщины он должен будет возместить ущерб в размере 1 миллиона рублей.

На данный момент после рассмотрения апелляции приговор изменен на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU