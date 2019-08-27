Дорожную разметку 1 сентября обновят в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-27T17:39:16+03:00

Всего будет восстановлено 3,8 тысяч погонных метров разметки

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В Ижевске к новому учебном году восстановят разметку возле детских садов, школ, детских больниц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Подрядчик нанесет двухцветную бело-желтую разметку не только в непосредственной близости к учреждениям, но и по пути следования к ним – это более 168 пешеходных переходов, - сообщает пресс-служба.

Всего планируют нанести 3,8 тысяч погонных метров разметки, срок исполнения – 26-31 августа.

- Безопасность дорожного движения - важная тема, особенно в начале учебного года, когда школьникам, возвращающимся с каникул необходимо напомнить о том, как правильно переходить через дорогу. Традиционно к началу учебного года проводятся работы по обновлению дорожной разметки и знаков, обустройству пешеходных переходов и искусственных неровностей, расположенных, прежде всего, вблизи социальных объектов - школ и детских садов, - пояснил депутат гордумы Ижевска руководитель общественной организации «Автомобильная Удмуртия», Борис Ломаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU