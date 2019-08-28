Ижевчанина обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-28T18:01:40+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя, его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

- Накануне случившегося обвиняемый выпивал, около 13:00 он увидел во дворе 12-летнюю подругу своей дочери. На вопрос девочки, дома ли она, мужчина предложил вместе пойти с ним и выяснить. В квартире обвиняемый напал на подростка и изнасиловал ее, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена экспертиза. Потерпевшая допрошена с участием педагога, решается вопрос об оказании ей психологической помощи.

Обвиняемый находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU