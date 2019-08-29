2019-08-29T06:59:38+03:00
Авто

Проверка слуха: дорожные камеры в Ижевске специально добавляют показатели скорости?

Общественники говорят, что именно с такими жалобами обращаются автомобилисты
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства УРФото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР
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В Удмуртии проверили передвижные комплексы фото-видеофиксации – дорожные камеры. По словам общественников, от автомобилистов поступает много жалоб на них, а именно – что они специально редактируют показатели.

- Существует мнение, что камера искусственно добавляет несколько километров превышения. При этом большую роль играет то, как она установлена – расстояние до дороги, угол обзора и так далее, - сообщил лидер общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Однако, как сообщили представители ГИБДД, все комплексы устанавливаются согласно нормам. И даже если в процессе возникли какие-то помехи, то вся информация затем обрабатывается специальной программой и вручную.

- Чтобы постановление подлежало отмене, водителю необходимо предоставить доказательства. На сегодняшний день, к нам их не поступало, штрафы не отменялись. Надо сказать, что и обращений по данному вопросу не так много, - добавил начальник отдела информационного обеспечения и эксплуатации технических средств Центра автоматизированной фиксации Управления ГИБДД по УР Алексей Балашов.

КСТАТИ!

Все места, где расположены дорожные камеры указаны на специальной карте, которую можно посмотреть на сайте ГИБДД. Список корректируется в зависимости от реальной обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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