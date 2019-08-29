2019-08-29T08:02:51+03:00
Общество

Семья с одиннадцатью детьми из Ижевска может стать «Успешной семье Приволжья»

У пары девять приемных детей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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Семья Русских из Ленинского района Ижевска поедет на фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья». Они стали победителями регионального этапа, который прошел с 10 июля по 17 августа. Как сообщает пресс-служба города, Сергей Владимирович и Гульнара Геннадьевна воспитывают 11 детей, 9 из которых приемные.

20 и 21 сентября в Саранске будет финал конкурса, на котором они будут отстаивать честь республики, среди 14 семей Приволжья.

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«Комсомольская Правда» уже публиковала материал про эту удивительную семью в апреле 2016 года. Тогда у пары было восемь детей, в том числе малыш-инвалид, от которого отказалась родная мать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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