2019-08-29T06:25:24+03:00
Общество

Жительница Ижевска попала в армию на «Адской кухне»

И «расстреляла» соперников в лазертаге
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В среду, 28 августа, на телеканале «Пятница» вышла очередная серия передачи «Адская кухня» (16+) с участием жительницы Ижевска Елены Зориной. На этот раз ведущий и шеф Константин Ивлеев решил устроить серьезное испытание для участников – отправил на военный полигон.

Елена Зорина прошла успешно полосу препятствий и с помощью оружия «выбила» себе продукты для готовки настоящего армейского блюда. Вот только шеф не оценил старания ижевчанки. В качестве снятия стресса, все повара отправились в лазертаг.

Следующим этапом стало продолжить готовку за другого. Причем, изначально нужно догадаться – а что же вообще начали готовить? Смогла ли справиться наша участница? И прошла ли дальше? Узнаем в новом выпуске.

СПРАВКА «КП»

Шоу «Адская кухня» - российская адаптация американского кулинарного шоу. Это кулинарный поединок, где 18 участников борются за главный приз - денежный приз в размере одного миллиона рублей и место в команде шефа Константина Ивлева.

Программа Адская кухня 3 сезон 2 выпуск смотреть онлайн видео, бесплатно!.Чтобы улучшить дисциплину в командах, Константин Ивлев отправит участников на полосу препятствий. Новое испытание определит продукты, из которых поварам предстоит приготовить блюда в стиле армейской полевой кухни. А способность к командной работе будет проверена на кулинарной эстафете. Не подведут ли Константина его ученики на финальном ужине, увидим в программе «Адская кухня 3».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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