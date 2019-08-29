2019-08-29T13:58:16+03:00
Происшествия

Директор УК в Ижевске присваивал деньги жителей, которые платили за коммуналку

В частности, в карман уходили платежи за воду
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске передали в суд уголовное дело в отношении 34-летнего директора управляющей компании, который присваивал деньги жителей. Дело в том, что в ведении УК было три дома на Коммунаров, Орджоникидзе и Пушкинской. Жители исправно оплачивали все коммунальные услуги, вот только часть денег не доходила.

- В период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года осужденный снимал со счета управляющей компании суммы, перечисленные жильцами за холодную воду и водоотведение для МУП г. Ижевска «Ижводоканал», и распоряжался ими в личных целях, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В целом он стащил 666,6 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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