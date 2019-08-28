2019-08-28T11:15:20+03:00
Общество

Что ижевчанам делать, если сосед не убирает за своей собакой или мусорит в подъезде?

И как наказать нерадивых жильцов
Анастасия Захарова
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Что ижевчанам делать, если сосед не убирает за своей собакой и мусорит в подъезде?Что ижевчанам делать, если сосед не убирает за своей собакой и мусорит в подъезде?Фото: Анастасия Захарова
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Если вы живете в многоквартирном доме, то не понаслышке знаете – соседи могут быть разными. Кто-то – выгуливает собак во дворе и не убирает за любимым питомцем. Кто-то – оставляет на лестничной клетке мусор или старую мебель, загораживающую проход. Как бороться с нерадивыми жильцами, выяснила «Комсомолка».

НЕ УБИРАЕТ ЗА СОБАКОЙ

1. Зафиксируйте нарушение на фото или видео.

2. Подготовьте жалобу (лучше оформить коллективное обращение, подписанное всеми соседями). Обязательно укажите адрес и имя нарушителя.

3. Передайте жалобу участковому.

КУРИТ В ПОДЪЕЗДЕ ИЛИ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

1. Напишите жалобу (в идеале – коллективную, с другими соседями).

2. Передайте ее участковому.

3. Нарушителя может ждать штраф в размере от 500 до 1 500 рублей. За курение на детской площадке сосед заплатит от 2000 до 3000 тысяч рублей.

ОСТАВЛЯЕТ МУСОР В ПОДЪЕЗДЕ

1. Напишите жалобу в Роспотребнадзор (в идеале – приложив фото или другие доказательства).

2. В течение 30 дней с момента обращения контролирующие органы проведут проверку. Нарушителю может грозить штраф от 500 до 1000 рублей.

ОСТАВЛЯЕТ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР

1. Собрать показания других жильцов дома, фото, видео.

2. Написать жалобу в УК или ТСЖ.

3. С должником проведут беседу. Если это не помогло, а масштабы серьезные, нужно написать заявление участковому. Виновному грозит штраф на сумму до 4000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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