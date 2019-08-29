2019-08-29T14:05:55+03:00
Общество

Уроженца Волгограда разыскивают в Ижевске

Он перестал выходить на связь 28 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают уроженца Волгограда 21-летнего Соловьева Максима Сергеевича. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

В последнее время молодой человек жил в Саратове, может иметь родственников в Ижевске, с 27 июля о нем ничего не известно.

Приметы: на вид 20 лет, худощавого телосложения, на лице шрамы от оспы.

Был одет в темно-синюю футболку, черные джинсы, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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