Уроженца Волгограда разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивают уроженца Волгограда 21-летнего Соловьева Максима Сергеевича. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
В последнее время молодой человек жил в Саратове, может иметь родственников в Ижевске, с 27 июля о нем ничего не известно.
Приметы: на вид 20 лет, худощавого телосложения, на лице шрамы от оспы.
Был одет в темно-синюю футболку, черные джинсы, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.
Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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