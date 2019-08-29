Давид Белявский выиграл упражнения на перекладине в рамках Кубка России по спортивной гимнастике

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-29T15:47:58+03:00

А также он занял призовые места в упражнениях на брусьях и коне

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Давид Белявский одержал победу в упражнениях на перекладине в рамках Кубка России по спортивной гимнастике. Об этом сообщает портал sportur.ru.

В упражнениях на перекладине Белявский набрал 14,433 балла, второе место занял спортсмен из Астраханской области с результатом 14,400 балла и третье место досталось спортсмену из Москвы с результатом 14,266 балла.

Также Давид Белявский занял второе место в упражнениях на коне и третье место на параллельных брусьях.

По итогам Кубка России на чемпионат мира в немецком Штутгарте поедут Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова.

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Золотая медаль Давида Белявского на перекладине. Кубок России-2019.Август, 2019. Пенза instagram.com/belyavskiy_wear

ИСТОЧНИК KP.RU