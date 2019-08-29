Все гаражные кооперативы в Ижевске будут проверять

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-29T16:11:55+03:00

Это связано с тем, что содержание пустых гаражей обходится городу дорого

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В Ижевске призвали проверить все гаражные кооперативы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на зампреда гордумы Фанию Федорову.

- Гаражи, как правило, пустуют, места становятся общественно-опасными. При этом в бюджет города платежи не поступают годами. Содержание этих складских помещений обходится городу очень дорого. Необходимо проверить фактическое использование земель, выделенных под стоянки машин и уже принимать решение,— рассказала Фания Федорова на заседании комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города.

Так, замначальника управления имущественных отношений и земельных ресурсов Константином Лекомцевым было отмечено, что у гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Керамик» на улице О.Кошевого образовалась задолженность перед Ижевском в размере 1 млн рублей за аренду земельного участка. Оплата не производилась с марта 2010 года. Схожая ситуация и у ГСК «Малиновая гора», расположенного на улице Чайковского — сумма задолженности составляет 647 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU