Более 4 км трассы Ижевск-Воткинск отремонтировали в Удмуртии
В Удмуртии завершился ремонт трассы Ижевск-Воткинск, об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Обновили участок дороги с ответвлениями на с. Июльское и д. Банное.
– В процессе работ демонтированы изношенные слои дорожной одежды и уложены два новых слоя асфальтобетонного покрытия, – поясняют в ведомстве.
Также в рамках работ благоустроили обстановки общественного транспорта и укрепили тротуары, заменили дорожные знаки и сигнальные столбики.
Трасса стала 20-м объектом, который отремонтировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в ней заложено обновление 23 дорог общей протяженностью 94,2км.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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