2019-08-31T13:33:25+03:00
Общество

Более 4 км трассы Ижевск-Воткинск отремонтировали в Удмуртии

Это уже 20-й объект в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дмитрий Бикин
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Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства УРФото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства УР
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В Удмуртии завершился ремонт трассы Ижевск-Воткинск, об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Обновили участок дороги с ответвлениями на с. Июльское и д. Банное.

– В процессе работ демонтированы изношенные слои дорожной одежды и уложены два новых слоя асфальтобетонного покрытия, – поясняют в ведомстве.

Также в рамках работ благоустроили обстановки общественного транспорта и укрепили тротуары, заменили дорожные знаки и сигнальные столбики.

Трасса стала 20-м объектом, который отремонтировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в ней заложено обновление 23 дорог общей протяженностью 94,2км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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