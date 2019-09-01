Спортсменки из Удмуртии завоевали медали на Первенстве России по велоспорту
В общем зачете наш регион оказался на 3 место
ФОТО: Pixabay
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30 августа спортсменки из Удмуртии стали призерами Первенства России по велоспорту на шоссе в командной гонке среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки».
За звание сильнейших боролись 9 сборных из Иркутской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга. В общем зачете команда из Удмуртии завоевала 3 место. Серебро и золото получили спортсмены из северной столицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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