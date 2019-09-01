2019-09-01T09:02:16+03:00
Происшествия

Автомобиль перевернулся на одной из дорог Ижевска

К счастью, обошлось без жертв
Анастасия Волкова
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ФОТО: Максим УшковФОТО: Максим Ушков
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1 сентября соцсети облетело фото: у бордюра на одной из дорог Ижевска перевернулся автомобиль. Как сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло на Воткинском шоссе, напротив здания ГИБДД.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель автомобиля по неосторожности наехал на бордюр при выезде с парковки. Как это произошло, он не понял.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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