Автомобиль перевернулся на одной из дорог Ижевска

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-01T09:02:16+03:00

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1 сентября соцсети облетело фото: у бордюра на одной из дорог Ижевска перевернулся автомобиль. Как сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло на Воткинском шоссе, напротив здания ГИБДД.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель автомобиля по неосторожности наехал на бордюр при выезде с парковки. Как это произошло, он не понял.

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ИСТОЧНИК KP.RU