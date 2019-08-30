13-летний подросток погиб под колесами поезда в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-30T17:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сарапуле (Удмуртия) 29 августа вечером около 21:00 под колесами поезда погиб 13-летний подросток. Об этом «Комсомольской правде»-Ижевск» сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

На данный момент проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, трое подростков решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон. Что произошло в итоге, читайте на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Две женщины в Удмуртии погибли после аварии с поездом.

- Шесть дней врачи боролись за жизнь молодого человека из Сарапула, который попал под поезд. Спасти его не удалось...

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU