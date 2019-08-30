2019-08-30T17:06:09+03:00
Происшествия

13-летний подросток погиб под колесами поезда в Удмуртии

Трагедия произошла 29 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Сарапуле (Удмуртия) 29 августа вечером около 21:00 под колесами поезда погиб 13-летний подросток. Об этом «Комсомольской правде»-Ижевск» сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

На данный момент проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, трое подростков решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон. Что произошло в итоге, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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